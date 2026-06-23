Открытчики СУЭК Кузбасс добыли два миллиона тонн угля с начала года. Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Два разреза в составе Разрезоуправления АО «СУЭК Кузбасс» с начала года выдали в сумме два миллиона тонн угля, при этом часть объема получена с перевыполнением плана. Основной вклад в этот результат внесли коллективы разреза «Заречный».

В числе лидеров по производительности труда экскаваторные бригады под руководством Евгения Ошкина, Виталия Арестова и Максима Варкова. Наиболее высокий показатель среди добычных бригад показала команда Максима Руппеля — 500 тысяч тонн.

С начала года на разрезах выполнены вскрышные работы в объеме более 16 млн м³, что обеспечивает поддержание текущих темпов добычи. Годовые планы для разрезов «Заречный» и «Заречный Северный» составляют 5,5 млн тонн, а совокупные промышленные запасы на этих предприятиях оцениваются в 123,5 млн тонн и способны обеспечить устойчивую производственную перспективу. Ведется работа по подготовке проектной документации для разрезов «Заречный» и «Заречный-Северный» с целью объединения в единый кластер, что позволит обеспечить полноценную выемку и вовлечение в добычу 18,5 млн тонн угля дополнительно к существующим запасам.

Коллективы Разрезоуправления стабильно входят в число лидеров по добыче. На их счету ряд российских и мировых рекордов.

«Ударные результаты вскрышных и добычных работ — показатель высокого профессионализма работников, слаженной работы бригад. Успех в решении производственных задач невозможен без сплоченного коллектива и своевременного обслуживания техники, которое повышает не только эффективность, но и уровень безопасности на рабочем месте. Мы также уделяем пристальное внимание внедрению передовых практик охраны труда, нацелены и дальше укреплять позиции компании, инвестируя в людей, технологии и безопасность», - отмечает директор Разрезоуправления Семен Журавлев.

Значительные производственные показатели достигаются благодаря эффективной и слаженной работе всех подразделений предприятия. На разрезах эксплуатируются современные гидравлические экскаваторы, автосамосвалы и другая высокопроизводительная техника, адаптированная для тяжелых условий угольных разрезов. Это положительно сказывается на производительности, снижает расходы и повышает уровень безопасности работ, что позволяет предприятиям Разрезоуправления эффективно выполнять производственные планы.