В Кузбассе откроют сеть профильных молодежных центров

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк совместно с полномочным представителем президента РФ в Сибири Анатолием Серышевым принял участие в торжественном выпуске воспитанников Кемеровского президентского кадетского училища. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Глава региона отметил, что училище не только дает ребятам блестящее образование, но и закаляет характер, воспитывает ответственность и готовность служить Родине. Среди выпускников этого года немало победителей престижных олимпиад, научных конкурсов, а также обладателей спортивных разрядов и кандидатов в мастера спорта.

Сразу после праздничной церемонии в стенах училища было подписано важное трехстороннее соглашение между правительством Кузбасса, ДОСААФ России и омским Институтом профессиональной переподготовки. Партнеры договорились вместе развивать современные форматы военно-патриотического воспитания и технического творчества молодежи. Ключевым практическим шагом в этом направлении станет создание в Кузбассе сети профильных молодежных центров «Вектор».

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