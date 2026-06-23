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НовостиОбщество23 июня 2026 12:11

В Кузбассе волонтеров привлекут к реальной борьбе со стихией

В Кузбассе запустят пилотный проект по привлечению студентов-волонтеров к ликвидации ЧС
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: соцсети Ильи Середюка.

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кузбассе запустят пилотный проект по привлечению молодежи к ликвидации последствий реальных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Это решение глава региона обсудил на встрече с добровольцами Всероссийского студенческого корпуса спасателей, который в этом году отмечает свое 25-летие.

Студенты-спасатели давно стали надежными помощниками для профессиональных служб: они помогают тушить пожары, ликвидируют последствия весенних паводков и учат сверстников основам безопасности.

Теперь это сотрудничество выйдет на новый уровень. По словам главы региона, в ближайшее время в Кузбассе пройдут масштабные практические учения, на которых волонтеры вместе с профессионалами детально отработают спасательные действия во время наводнений.

Илья Середюк поблагодарил студентов и их наставников за смелость, активную гражданскую позицию и весомый вклад в безопасность Кузбасса.

Ранее мы писали, что в Кузбассе привлекли 237 млрд рублей инвестиций для ухода от угольной зависимости, а еще синоптики рассказали, как долго в Кузбассе сохранится мгла от лесных пожаров.