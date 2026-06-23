Более 3 000 кузбасских семей уже улучшили жилищные условия за счет маткапитала

Фото: архив "КП".

С начала года более трех тысяч кузбасских семей улучшили свои жилищные условия благодаря материнскому капиталу в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном Отделении Соцфонда.

Всего на эти цели ведомство направило свыше 2,14 миллиарда рублей.

Чаще всего молодые родители тратят средства на покупку квартир, строительство собственных домов или погашение ипотечных кредитов.

С начала 2026 года размер господдержки после индексации составляет 728 922 рубля на первого ребенка и до 963 243 рублей - на второго.

Примечательно, что теперь сертификаты оформляются проактивно: после регистрации ребенка в ЗАГСе документ автоматически прилетает в личный кабинет мамы на портале Госуслуг, избавляя семью от необходимости личного визита в ведомство.

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