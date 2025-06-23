Парк приключений «Дримвуд» открыл летний сезон на курорте Сбера «Манжерок»

Фото: пресс-служба Сбера.

В парке приключений «Дримвуд» всесезонного курорта Сбера «Манжерок» открылся летний сезон. Уже в первый день его посетили около четырех тысяч детей и взрослых из Республики Алтай, Алтайского края, Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

На открытии гостей ждала развлекательная программа: концерты, спектакли, выступления фокусников, огненное шоу, музыка и танцы. Самыми яркими моментами дня стали мультимедийное представление «Легенда о Белом Марале», вдохновленное алтайскими сказаниями, и большой праздничный салют.

На площади в 10 га для посетителей работают семь аттракционов, тематические пространства, аркадные игры «Лесные забавы», интерактивные представления, мастер-классы, магазин сувениров и гастрономические зоны.

А для маленьких гостей парка увлекательным открытием стал аттракцион «Умка». Он плавно поднимает детей на высоту до 10 метров, создавая ощущение полета на воздушном шаре, где на вершине их встречает медвежонок Умка. Этот аттракцион - часть первой и единственной в России тематической зоны аттракционов, созданной в сотрудничестве с киностудией «Союзмультфильм».

Фото: пресс-служба Сбера.

Центральный символ парка «Дримвуд» - 32-метровая скульптура «Голова Белого Марала», образ которого в культуре народов Алтая является одним из ключевых. Вечером скульптура служит площадкой для мультимедийного шоу «Легенда о Белом Марале», которое уже получило профессиональное признание, став победителем премии «ПРО ПАРК» в номинации «Лучший проект, технология или решение для развлекательного бизнеса».

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Все, что сделано в парке «Дримвуд», - для детей и взрослых, которые любят приключения. Именно открытие таких мест нас вдохновляет, большое счастье видеть радость на лицах детей. Уверен, что парк обретет своих постоянных поклонников и станет популярным среди семей со всей России. В первый же день парк «Дримвуд» посетило около 4 тысяч человек, и мы рассчитываем, что за год он примет свыше 150 тысяч гостей».

Фото: пресс-служба Сбера.

Юлиана Слащева, Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм»:

«Киностудия «Союзмультфильм» сегодня формирует объемный мир героев и историй, работая в концепции 360, а это значит, что и дети, и взрослые могут встретиться с любимыми персонажами не только с помощью экрана, но и во время досуга, обучения. Наше сотрудничество с курортом «Манжерок» позволило создать в реальности волшебное пространство, которое объединяет поколения с помощью анимации и знакомых героев».

Фото: пресс-служба Сбера.

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