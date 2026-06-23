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НовостиОбщество23 июня 2026 12:54

В Сибири объявили победителей грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!»

Финансовую поддержку получат проекты из пяти муниципалитетов Кузбасса
Яков КРЫМСКИЙ
В Сибири объявили победителей грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».

В Сибири объявили победителей грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».

В регионах присутствия металлургической компании подвели итоги грантового конкурса. Финансовую поддержку получат проекты из Новокузнецка, Гурьевского округа, Таштагола, Шерегеша, Каза, Нижнего Тагила и Качканара.

В 2026 году на конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» поступило 324 заявки. Экспертные советы отобрали 51 лучший проект. Финансирование направят на улучшение городской среды и благоустройство, развитие культуры, образования и спорта, поддержку волонтерства, помощь пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья, экологические инициативы, профориентацию. Общий бюджет на реализацию проектов в этом году превысит 21 млн рублей.

Экспертные советы отобрали 51 лучший проект из 324, которые поступили на конкурс.

Экспертные советы отобрали 51 лучший проект из 324, которые поступили на конкурс.

«Грантовый конкурс ЕВРАЗа "Город друзей — город идей!" давно перерос в мощное сообщество социальных проектировщиков — людей, которые хотят и умеют делать жизнь вокруг себя лучше. В этом сезоне мы снова увидели, как много искренних и полезных инициатив рождается в наших городах. Уверена, что новые проекты станут важной частью городской инфраструктуры и подарят жителям новые возможности для развития, спорта и творчества», — прокомментировала Мария Курносова, вице-президент ЕВРАЗа по корпоративным коммуникациям.

Гурьевский городской краеведческий музей - один из победителей этого сезона.

Гурьевский городской краеведческий музей - один из победителей этого сезона.

Среди победителей в Новокузнецке - заявка «Легенды стальных побед» Новокузнецкого театра кукол «Сказ». Она предполагает постановку городского спектакля променада о трудовых победах металлургов Новокузнецка. Маршрут пройдет по знаковым локациям Центрального района, местам, которые стали символами силы и традиций города.

Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» проводится с 2007 года. За это время компания поддержала свыше 550 социальных инициатив.

Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» проводится с 2007 года.

Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» проводится с 2007 года.