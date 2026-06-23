Песни под гитару и палатки: в Новокузнецке этим летом впервые запустили палаточный лагерь для детей

Фото: соцсети Дениса Ильина.

Мэр Новокузнецка Денис Ильин в своих социальных сетях подвел промежуточные итоги летней детской оздоровительной кампании, лично посетив оздоровительный центр «Бунгурский» и протестировав новый палаточный лагерь.

В этом году городские власти серьезно расширили возможности для отдыха: в трех загородных лагерях организовано 19 тематических смен, которые примут более 3 300 ребят - на 300 больше, чем прошлым летом. На всех объектах перед началом заездов провели тщательную противоклещевую и санитарную обработку.

Как подчеркнул глава города, особое внимание уделяется детям участников СВО, ребятам с инвалидностью и семьям в трудной жизненной ситуации, которые получают путевки бесплатно.

Также мэр отметил важную воспитательную деталь: каждый лагерный отряд теперь носит имя выдающегося отечественного героя, чтобы ребята знали, с кого брать жизненный пример.

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