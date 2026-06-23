Погода в Кузбассе 24 июня 2026 года: аномальная жара не отступает

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 24 июня 2026 года сохранится аномально жаркая погода. Местами температура воздуха вновь превысит +30 градусов, а в ряде территорий продолжит действовать высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности.

Ночью по области столбики термометров покажут +11...+16 градусов, местами +5...+10 градусов. Днем воздух прогреется до +27...+32 градусов, местами до +21...+26 градусов. Ветер будет северо-восточным: ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. В большинстве районов осадков не прогнозируется, однако днем по югу области местами возможны кратковременные дожди и грозы. Также синоптики предупреждают о туманах, дымке и мгле.

Погода в Кемерове 24 июня 2026 года

В областной столице ночью ожидается +11...+13 градусов, днем температура повысится до +28...+30 градусов. Ветер северо-восточный: ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду. Погода будет переменно облачной и преимущественно сухой. Осадков не ожидается.

Жителей региона предупреждают о пожарной опасности

По прогнозу, показатель горимости 24 июня 2026 года составит третий класс. При этом в отдельных районах сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса, а в Топкинском и Таштагольском районах - чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Специалисты напоминают, что в условиях жаркой и сухой погоды риск возникновения природных пожаров значительно возрастает. Жителям рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры и не оставлять непотушенные источники огня на природе.

Ранее мы писали, что в Кузбассе привлекли 237 млрд рублей инвестиций для ухода от угольной зависимости, а еще синоптики рассказали, как долго в Кузбассе сохранится мгла от лесных пожаров.