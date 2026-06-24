В Кузбассе с 25 июня временно изменится расписание электричек Тайга - Мариинск

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В Кузбассе временно изменится график движения пригородных поездов на направлении Тайга - Мариинск. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Кузбасс-пригород».

Корректировка времени связана с проведением планового ремонта железнодорожных путей и будет действовать с 25 июня по 11 августа 2026 года. Разница с привычным расписанием составит для некоторых рейсов до 34 минут.

Так, с 25 июня по 10 августа поезд №6285 Мариинск - Тайга будет отправляться в обычные 17.30, но прибывать на конечную станцию на семь минут позже - в 20.11. Поезд №6298 Тайга - Мариинск также сохранит время отправления (20.38), но приедет на три минуты позже - в 23.16.

Для утренних поездов с 26 июня по 11 августа график изменится сильнее: рейс №6297 Мариинск - Тайга при сохранении времени выезда (05.44) будет прибывать в 08.25 (на семь минут позже). А утренний поезд №6284 Тайга - Мариинск перенесут на полчаса вперед: отправляться он будет в 06.51 (на 31 минуту позже), а прибывать - в 09.29 (на 34 минуты позже).

Пассажиров просят быть внимательными и сверять время в приложении «РЖД Пассажирам» или по телефону горячей линии.

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