Новые томографы и спецкровати: в медучреждениях Кузбасса обновили оборудование

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Сразу три медицинских учреждения Кузбасса получили современную технику для диагностики, профилактики и ухода за пациентами. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

В Кузбасском центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком запустили в работу новые компьютерный и магнитно-резонансный томографы. Эта высокоточная аппаратура позволяет оперативно выявлять сложные патологии и травмы, помогая врачам принимать жизненно важные решения в экстренных ситуациях за считанные минуты.

Междуреченская больница получила новую технику для своего Центра здоровья, которая поможет выявлять индивидуальные факторы риска: например, различные формы ожирения и негативные последствия курения, чтобы пациенты могли вовремя скорректировать образ жизни.

Кроме того, паллиативные отделения больниц Междуреченска и Новокузнецкой горбольницы №29 оснастили специализированным оборудованием для облегчения ухода за тяжелобольными пациентами: туда доставили современные функциональные кровати, противопролежневые матрасы и аппараты для подачи кислорода.

Масштабное обновление материально-технической базы больниц стало возможным благодаря участию Кемеровской области в нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь».

По словам главы региона, кузбасские власти продолжат планомерно повышать качество и доступность современной медицины во всех территориях области.

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