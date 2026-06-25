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НовостиОбщество25 июня 2026 2:53

Кузбасских 9-классников будут переучивать на рабочие профессии при провале на ГИА

В парламенте Кузбасса приняли поправки в закон «Об образовании» для обучения школьников после 9 класса
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: парламент Кузбасса.

Фото: парламент Кузбасса.

Депутаты парламента Кузбасса рассмотрели в двух чтениях важные изменения в региональный закон «Об образовании». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь министерство образования Кузбасса наделено полномочиями утверждать специальный перечень рабочих профессий и должностей служащих, по которым будут обучать подростков, не справившихся с государственной итоговой аттестацией после девятого класса. Новые нормы приводят областную базу в соответствие с федеральными требованиями.

Ежегодно такая необходимость возникает примерно у 500 кузбасских школьников, которые не проходят аттестацию или получают неудовлетворительные оценки, и благодаря нововведениям они смогут получить качественное профессиональное образование в профильных организациях региона.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор Кузбасса назвал пляжи, где можно купаться, а еще стала известна дата открытия горнолыжного сезона в Шерегеше 2026/2027.