Кузбасс вошел в топ-3 регионов России по использованию «Пушкинской карты»

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Кузбасс по итогам первых пяти месяцев 2026 года занял третье место в России по активности использования «Пушкинской карты». Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Уже более 171 тысячи молодых жителей региона оформили карту и регулярно посещают по ней театры, музеи, кино и концерты. По данным главы региона, с начала года в области прошло свыше 15,8 тысячи мероприятий - это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сегодня к программе подключены 94% всех культурных учреждений региона, что является одним из лучших показателей в стране. Возможности карты доступны не только в крупных городах, но и во всех муниципалитетах Кузбасса.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор Кузбасса назвал пляжи, где можно купаться, а еще стала известна дата открытия горнолыжного сезона в Шерегеше 2026/2027.