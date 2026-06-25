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НовостиОбщество25 июня 2026 4:08

Власти объяснили причины остановки аттракциона в парке Гагарина в Новокузнецке

Администрация Новокузнецка прокомментировала остановку аттракциона «Фараон»
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: администрация Новокузнецка.

Фото: администрация Новокузнецка.

Администрация Новокузнецка и контролирующие органы провели проверку аттракциона «Фараон» в парке имени Ю. А. Гагарина после жалоб в социальных сетях. Об этом сообщили в мэрии.

Специалисты выяснили, что остановка оборудования была вызвана скачком напряжения, из-за чего сработала штатная система безопасности. Конструкция аттракциона предусматривает защиту посетителей даже при полной остановке.

После внепланового осмотра Гостехнадзором, следственным комитетом и администрацией города нарушений не выявлено: оборудование исправно, прошло все необходимые проверки и допущено к эксплуатации до 2027 года. Аттракцион работает в штатном режиме.

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