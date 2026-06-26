Пациенты оценили работу кемеровских поликлиник в рамках нового стандарта

Фото: пресс-служба АПК.

В двух крупных медицинских учреждениях Кемерова - поликлинике №5 имени Л.И. Темерхановой и поликлинике №1 больницы №11 - стартовало внедрение передового федерального стандарта «СТИМУЛ». Эта работа ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Как подчеркнул губернатор Илья Середюк, главная цель модернизации здравоохранения - это доступность и качество медицины для каждого кузбассовца. Он отметил, что пациенты должны получать помощь оперативно и профессионально, а посещение поликлиник должно быть комфортным и без очередей.

«Цифровые технологии открывают для этого колоссальные возможности. Опираясь на лучшие федеральные практики и единую методологию, мы уже сегодня делаем медицинскую помощь в регионе максимально удобной и современной», - заявил глава региона.

В каждой поликлинике сформированы рабочие группы, которые сфокусированы на повышении доступности и качества помощи, а также на улучшении коммуникации между пациентами и персоналом. Уже определены планы мероприятий по устранению проблем, а механизмы для достижения целей помогут разработать эксперты Сибирского государственного медицинского университета из Томска.

Сейчас в пилотных поликлиниках проходит подготовительный этап. Специалисты из Томска помогают медикам провести полный аудит работы, включающий масштабные опросы более 1 200 пациентов. Кемеровчане оценивали навигацию в зданиях, удобство записи на прием и вызова врача, работу регистратур и колл-центров, а также актуальность информации. Эксперты также проследили весь путь пациента - от первого звонка до консультации, чтобы выявить все возникающие трудности.

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