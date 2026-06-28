Юная жительница Кузбасса сдала три предмета ЕГЭ на максимальный балл

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Выпускница школы №19 в Междуреченске Эльмира Утарбаева совершила настоящий триумф, набрав в сумме 300 баллов на ЕГЭ по русскому языку, химии и биологии. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

По словам главы региона, такой результат получен в Кузбассе впервые за последние шесть лет.

Девушка несколько лет углубленно изучала естественно-научные дисциплины и становилась призером различных олимпиад. Свое будущее выпускница планирует связать с медициной.

«Благодарю за труд коллектив школы. А Эльмире желаю исполнить свою мечту и стать прекрасным врачом!», - сказал Илья Середюк.

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