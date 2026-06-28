Илья Середюк ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк анонсировал проведение прямой трансляции для общения с жителями региона.

Онлайн-эфир запланирован на среду, 1 июля, и начнется в 16.00.

Как сообщил глава региона в своих официальных аккаунтах, трансляция будет вестись одновременно на двух площадках - в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Задать интересующие вопросы губернатору жители Кузбасса могут уже сейчас: для этого достаточно оставить свой комментарий под публикацией с анонсом в его официальных профилях.

Ранее мы писали, как пройдет избирательная кампания-2026 в Кузбассе, а еще Илья Середюк рассказал об уникальном достижении школьницы на экзаменах в Междуреченске.