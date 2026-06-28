Илья Середюк возглавил кузбасскую группу «Единой России» на выборах в Госдуму

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Москве состоялся XXIII Съезд партии «Единая Россия», главной темой которого стало выдвижение кандидатов на предстоящие выборы в Государственную Думу. Возглавить региональную группу по единому федеральному избирательному округу от Кузбасса доверено губернатору Илье Середюку.

Выступая перед делегатами, президент России Владимир Путин подчеркнул важность укрепления экономики, сохранения традиционных ценностей и повышения уровня жизни граждан. Реализация Народной программы «Единой России» станет фундаментом социального развития страны.

Как отметил Илья Середюк, для Кузбасса федеральная поддержка уже стала ключевым ресурсом: регион активно модернизирует социальные объекты, дорожную сеть и инженерные коммуникации.

«Важно сохранить преемственность и стабильность курса, чтобы Кузбасс и в будущем работал в результативной связке с органами власти общероссийского уровня», - подчеркнул глава региона.

Помимо губернатора, в партийный список вошли победители предварительного голосования, включая Ирину Гусеву, Дмитрия Тулеева и ветерана СВО Алексея Савина, а также сенатор Надежда Ильина и депутат Новокузнецкого горсовета Владимир Роккель. По одномандатным округам партия выдвинула Антона Горелкина, Вячеслава Петрова, Павла Федяева и Олега Матвейчева.

Выборы в Госдуму IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. В августе «Единая Россия» планирует представить обновленную версию Народной программы на втором этапе предвыборного съезда.

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