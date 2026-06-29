Почти 600 школ и детсадов Кузбасса получат новое оборудование

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе почти 600 школ и детских садов в текущем году получат новые комплекты мебели и современное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Масштабное переоснащение проводится в рамках нацпроектов «Молодежь и дети» и «Семья», которые реализуются по решению президента Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия».

Губернатор Илья Середюк подчеркнул стремление обеспечить равные условия для гармоничного развития и получения востребованных знаний каждым ребенком Кузбасса.

В рамках федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети» девять общеобразовательных организаций, включая школы в Кемерове, Прокопьевске, Киселевске и других городах, получат компьютерное, интерактивное и медицинское оборудование, а также мебель для предметных кабинетов. На эти цели из бюджетов направлено свыше 73,5 миллиона рублей.

Кроме того, запланировано оснащение кабинетов музыки, изобразительного искусства и физики в 596 школах региона, на что выделено более 112 миллионов рублей.

Параллельно в рамках нацпроекта «Семья» четыре детских сада Кузбасса, в том числе в Кемерове и Новокузнецке, получат логопедические зеркала, интерактивные средства, мебель и спортивный инвентарь на сумму более 16 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что в Кемерове нашли убитой школьницу, пропавшую несколько дней назад, а еще Илья Середюк возглавил кузбасскую группу «Единой России» на выборах в Госдуму.