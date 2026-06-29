В Новокузнецке ограничат движение транспорта 5 июля

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшее воскресенье, 5 июля, в Новокузнецке пройдет легкоатлетический забег «Кузнецкая крепость - 1618». Об этом сообщили в администрации города.

Для безопасности участников с 14.30 до 18.00 будет временно перекрыто движение и запрещена парковка на ряде улиц: Водопадной, Малой, Депутатской, а также на Крепостном и Томском проездах.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свои маршруты, так как расписание и схемы движения общественного транспорта также будут скорректированы на время проведения соревнований.

Ранее мы писали, что в Кемерове нашли убитой школьницу, пропавшую несколько дней назад, а еще Илья Середюк возглавил кузбасскую группу «Единой России» на выборах в Госдуму.