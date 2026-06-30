СК возбудил дело об опасных услугах после аварии с рейсовым автобусом в Кузбассе

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Мариинском муниципальном округе. Об этом сообщили в следкоме Кузбасса.

Трагедия с участием общественного транспорта произошла на 16-м километре автодороги «Объезд города Мариинска» - столкнулись рейсовый автобус и грузовой автомобиль. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По предварительной информации следователей, водитель автобуса, ехавшего по маршруту «Вокзал - 2-ая Пристань - с. Приметкино - Вокзал», выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с грузовиком. В результате аварии один человек погиб, а травмированных пассажиров автобуса экстренно доставили в больницу для оказания помощи. Точное число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм сейчас устанавливаются.

На месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет все детали и обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще в Кемерове отправили в СИЗО изверга, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки.