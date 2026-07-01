Сегодня губернатор Кузбасса в прямом эфире в соцсетях ответит на вопросы жителей

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сегодня, 1 июля, проведет прямую трансляцию для общения с жителями региона.

Онлайн-эфир запланирован на 16.00, трансляция будет вестись одновременно в аккаунтах губернатора во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Кузбассовцы все еще могут задать интересующие вопросы губернатору: для этого достаточно оставить свой комментарий под публикацией с анонсом в его официальных профилях.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще в Кемерове отправили в СИЗО изверга, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки.