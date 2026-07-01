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НовостиОбщество1 июля 2026 4:51

Бюджет Кузбасса сэкономит на закупках благодаря исправительным учреждениям

Губернатор Илья Середюк объяснил пользу от закупок товаров в исправительных колониях
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: соцсети Ильи Середюка.

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил о важности поддержки местных производителей при проведении государственных закупок, чтобы бюджетные средства работали исключительно на развитие региона.

В качестве одного из надежных поставщиков глава региона выделил учреждения ГУФСИН, которые производят широкий ассортимент качественной продукции с гарантией - от мебели и современных стеклопакетов до безопасных покрытий для детских игровых площадок.

По словам Ильи Середюка, такое сотрудничество несет двойную пользу: Кузбасс получает добротные товары по ценам заметно ниже рыночных, а осужденные получают возможность трудиться, выплачивать долги по искам и алиментам, а также осваивать рабочие навыки, которые помогут им быстрее адаптироваться к нормальной жизни после освобождения.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще сегодня губернатор Кузбасса в прямом эфире в соцсетях ответит на вопросы жителей.