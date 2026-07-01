Многодетные кузбассовцы могут получить 550 тысяч рублей на погашение ипотеки

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе стартовал прием заявлений от многодетных семей на получение новой региональной выплаты в размере 550 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Эти деньги кузбассовцы смогут направить на погашение ипотечных кредитов. Примечательно, что новую меру поддержки можно суммировать с аналогичной федеральной выплатой, которая составляет 450 тысяч рублей - в итоге общая сумма государственной помощи на покупку жилья для одной семьи может составить до одного миллиона рублей.

Как подчеркнул глава региона, всесторонняя поддержка родителей, воспитывающих трех и более детей, остается главным приоритетом для областных властей даже в непростых экономических условиях.

Оформить выплату можно бесконтактно и быстро: подать заявление и загрузить необходимые документы кузбассовцы могут через портал «Госуслуги».

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще сегодня губернатор Кузбасса в прямом эфире в соцсетях ответит на вопросы жителей.