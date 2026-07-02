В Кузбассе запустили новую систему оценки и поддержки ответственного бизнеса

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кузбассе запустили новую систему оценки и всесторонней поддержки ответственного бизнеса. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Главным принципом этой инициативы станет предоставление приоритета тем предпринимателям, которые заботятся не только о финансовых показателях, но и о своих сотрудниках, а также о будущем региона.

Оценка компаний будет строиться на соответствии ключевым критериям всероссийского ЭКГ-рейтинга («Экология», «Кадры», «Государство»). Эксперты будут учитывать создание новых рабочих мест, использование отечественного оборудования, закупки у местных кузбасских поставщиков, внедрение современных экологичных технологий и участие бизнеса в социальных и благотворительных проектах.

Первым статус ответственного предприятия в регионе получил кемеровский завод «Азот».

Власти региона намерены создавать максимально комфортные условия для предпринимателей, которые разделяют эти ценности. Компании, подтвердившие свой статус ответственного бизнеса, смогут рассчитывать на первоочередную государственную поддержку, включая получение льготных займов, содействие при реализации инвестиционных проектов и приоритетное право при участии в госзакупках.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса рекомендовал отпускать бензин в канистры для мотокос и плугов, а еще Илья Середюк ответил на вопросы кузбассовцев в прямом эфире в соцсетях.