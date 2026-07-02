В Кемерове досрочно завершили ремонт Логового шоссе

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

В Кемерове дорожники полностью завершили запланированные работы на Логовом шоссе - на участке от Кузнецкого моста до пересечения с проспектом Шахтеров. Об этом сообщил мэр Дмитрий Анисимов.

Рабочие срезали изношенное покрытие, уложили выравнивающий и финишный слои асфальта, а также нанесли свежую разметку. Чтобы не мешать движению транспорта, основные объемы асфальтирования выполнялись по ночам.

Градоначальник отметил, что сезон дорожных ремонтов идет в очень хорошем темпе. Параллельно новый асфальт уже появился на улице Кирова (от Кузнецкого до Островского) и на проезде Притомского проспекта. Сейчас специалисты продолжают обустраивать съезды к домам на улице Угловой, делают тротуары на улице Веры Волошиной и ремонтируют дорогу от переезда на улице Марата до границы городского округа.

Весь этот капитальный ремонт ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса рекомендовал отпускать бензин в канистры для мотокос и плугов, а еще Илья Середюк ответил на вопросы кузбассовцев в прямом эфире в соцсетях.