Самозанятые кузбассовцы получат первые выплаты по больничным листам в августе

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Уже в августе 2026 года самозанятые жители Кузбасса получат первые выплаты по больничным листам. Об этом сообщили в региональном Отделении Социального фонда.

Речь идет об участниках пилотного эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, которые подали заявления в январе этого года и начали перечислять взносы с февраля.

По правилам программы, право на оплачиваемый больничный лист у работающих на себя лиц появляется ровно через шесть месяцев непрерывной уплаты взносов. Таким образом, по итогам июля у первых добровольцев возникнет право на компенсацию, а сами деньги поступят в августе после закрытия больничного.

Размер выплаты зависит от выбранной страховой суммы (35 тысяч или 50 тысяч рублей), а также от стажа заявителя. Социальный фонд самостоятельно уведомит застрахованного самозанятого о возможности оформить выплату.

В ведомстве уточнили, что этот эксперимент касается только выплат по болезни и не распространяется на декретные отпуска или пособия по уходу за детьми.

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