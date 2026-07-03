Легендарные «копейка» и «Урал»: в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции

В Кемерове возле РГИСИ открылась выставка ретро-техники к 90-летию Госавтоинспекции.

Сегодня, 3 июля, отечественной Госавтоинспекции исполняется ровно 90 лет со дня основания - в этот день в 1936 году было официально утверждено положение о ГАИ СССР.

За почти вековую историю дорожная инспекция выросла в мощную, мобильную и технически оснащенную службу, где сегодня трудятся более 78,5 тысячи человек, ежедневно обеспечивая безопасность граждан на дорогах страны.

В честь этого юбилея в Кемерове на площади возле филиала РГИСИ развернулась уникальная выставка ретро-автомобилей, которые в разные годы помогали кузбасским инспекторам нести службу. Гости и жители города могут вживую увидеть легендарную советскую классику: мотоцикл «Урал М-67-36», знаменитый «Москвич-412», народную «копейку» ВАЗ-2101 и презентабельную ГАЗ-2410 «Волгу» в оригинальной милицейской раскраске.

Ранее мы писали, что в Кузбассе запретили отпускать бензин в крупную нестандартную тару, а еще самозанятые кузбассовцы получат первые выплаты по больничным листам в августе.