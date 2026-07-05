Фестиваль «Динотерра»-2026 в Кузбассе собрал 57 тысяч человек. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Фестиваль «Динотерра»-2026 в Кузбассе собрал 57 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

V Международный семейный научно-популярный фестиваль «Динотерра» прошел в деревне Шестаково Чебулинского района с 3 по 5 июля. Это масштабное событие собрало на одной площадке свыше ста видных ученых из России и государств Центральной Азии, а также многотысячную аудиторию гостей из различных регионов страны. Мероприятие было поддержано на федеральном уровне в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

«Для Кузбасса фестиваль стал одним из самых значимых региональных брендов, а для всей России - значимой площадкой научного диалога. С каждым годом растет число гостей - в этот раз фестиваль принял 57 тысяч посетителей, причем не только из Кузбасса, но и Москвы, Санкт-Петербурга, регионов центральной России, Дальнего Востока и Сибири. Такие события меняют имидж региона, увеличивают нашу туристическую и инвестиционную привлекательность. Но еще более важно, что «Динотерра» повышает интерес детей и молодежи к науке, а значит - помогает нам развивать интеллектуальный потенциал региона. Мы будем и дальше поддерживать фестиваль, создавать комфортные условия и для спикеров, и для гостей», - подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Научный блок площадки включил в себя 21 открытую лекцию от представителей Российского общества «Знание» и V Международный научный симпозиум, в рамках которого было заслушано более 50 докладов. В числе ключевых выступающих - доктор биологических наук, профессор СПбГУ Павел Скучас, палеонтолог Александр Аверьянов и главред журнала TechInsider Александр Грек, который поделился подробностями работы над съемками для National Geographic. Новой фишкой фестиваля стал научный полигон, организованный ученым из Томского госуниверситета Андреем Шпанским: все желающие смогли на практике освоить приемы полевых изысканий и современные методики работы с геологическими разрезами.

Развлекательная часть фестиваля также оказалась насыщенной. Главным хитом программы стало «Диношествие» - костюмированное шествие, в котором приняли участие 2 500 человек. Кроме того, для гостей провели «Полевой диктант», интеллектуальный квест «Эпохальные игры разума», сдачу нормативов ГТО, легкоатлетический забег и утреннюю зарядку с олимпийским чемпионом Александром Бессмертных. В течение двух дней работала «Диноэтнотека» с выступлениями ансамбля «Маркелловы голоса», группы «Пицца» и Сергея Бобунца - фронтмена коллектива «Смысловые Галлюцинации».

Шоу дронов стало одним из ярких зрелищ. Человекоподобный робот поприветствовал публику со сцены, а затем организаторы представили «Капсулу времени» - любой желающий мог опустить в нее записку со своими пожеланиями. Капсулу символически отправили в космическое пространство, а над поляной развернулось впечатляющее представление светящихся дронов. В небе возникли изображения молекулы ДНК как символа «главного гена» фестиваля, олицетворяющего любознательность, а также космической орбиты, ракеты с капсулой и бьющегося сердца. Вечер завершился флешмобом «Передай привет в космос»: более двух тысяч участников с фонариками построились в формы торта, динозавра и цифры «5», а видео с коптеров транслировалось на основные экраны.

Напомним, «Динотерра» - единственный в России международный семейный фестиваль палеонтологической, научно-технической и творческой направленности.

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