Борьба с очередями и спекулянтами: Илья Середюк озвучил новые меры по топливной безопасности

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Кузбасса Илья Середюк на еженедельном аппаратном совещании детально разобрал текущую обстановку на топливном рынке региона. О ключевых решениях областного оперативного штаба, созданного на прошлой неделе для обеспечения бесперебойных поставок бензина и контроля за ценами, глава региона рассказал в своих официальных аккаунтах.

Для предотвращения дефицита власти обязали все заправочные станции сформировать неприкосновенный запас топлива для нужд скорой помощи, полиции и пожарных служб. Также штаб контролирует, чтобы горючее без задержек получали промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Чтобы исключить спекуляции, в регионе вводится ежедневный мониторинг цен и объемов АИ-92, АИ-95 и дизеля на абсолютно каждой АЗС.

Илья Середюк указал на проблемы с логистикой: на путях нефтебаз регулярно простаивают заполненные цистерны. Отныне за их своевременной разгрузкой будут следить круглосуточно, а сводка о простаивающих вагонах будет каждое утро ложиться на стол губернатора.

Кроме того, в области планируют оперативно реанимировать ранее закрывшиеся роботизированные заправки самообслуживания, что поможет заметно сократить очереди для автомобилистов. Особое внимание уделили интересам жителей региона.

Власти также пошли навстречу кузбасским дачникам: теперь людям официально разрешено заправлять в канистры до десяти литров топлива для работы газонокосилок, триммеров и другой приусадебной техники. При этом жесткий запрет на отпуск горючего в неустановленную крупную тару для перекупщиков продолжает действовать.

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