Жители Абашево в Новокузнецке остались без света из-за сильных дождей

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецке вышедшая из берегов река подтопила подстанцию, в результате дома в микрорайоне Абашево оказались обесточены. Об этом сообщил мэр города Денис Ильин.

По его словам, из-за обильных ливней река Осиновка разлилась и стала заходить на территорию подстанции «Абашевская 1–2». Сейчас на месте работают специалисты. Они укрепляют размытый участок, а также откачивают воду.

«На данный момент работают две помпы — откачиваем воду. После этого проведем ревизию оборудования и начнем поэтапно запускать электроснабжение на объекты жизнеобеспечения и многоквартирные дома», - сообщил градоначальник.

Сроки окончания работ не называются.

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