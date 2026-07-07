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НовостиЧто происходит7 июля 2026 8:59

Прокуратура и СК проверят частный пансионат в Кузбассе после жалоб постояльцев

Постояльцы пожаловались на грубое обращение в пансионате
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе прокуратура и СК проверят частный пансионат в Кемерове после жалобы на ненадлежащее оказание услуг. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в заведении персонал грубо обращается с пожилыми постояльцами.

Сейчас на место выехали представители обеих структур. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что кузбасский врач рассказал, какие болезни может спровоцировать стресс, а также в ГУФСИН опровергли слухи о смерти обвиняемого в убийстве школьницы в Кемерове.