Прокуратура и СК проверят частный пансионат в Кузбассе после жалоб постояльцев

Фото: архив КП. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе прокуратура и СК проверят частный пансионат в Кемерове после жалобы на ненадлежащее оказание услуг. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в заведении персонал грубо обращается с пожилыми постояльцами.

Сейчас на место выехали представители обеих структур. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что кузбасский врач рассказал, какие болезни может спровоцировать стресс, а также в ГУФСИН опровергли слухи о смерти обвиняемого в убийстве школьницы в Кемерове.