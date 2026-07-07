Жителям Кузбасса рассказали, как вести себя в случае беспилотной атаки

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Илья Середюк опубликовал в своем канале MAХ карту убежищ в Кемерове и Новокузнецке, а также памятку, как вести себя в случае беспилотной атаки.

Согласно карточкам, в случае объявления беспилотной опасности нужно укрыться в безопасном месте (подъезд, подземный переход, в квартире – ванная и коридор) и не подходить к окнам. Нельзя приближаться к сбитому беспилотнику и снимать атаку на видео.

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Фото: соцсети Ильи Середюка.

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«Для меня важно, чтобы каждый житель Кузбасса был защищен. И заранее знал, как вести себя в случае опасности», - подчеркнул глава региона.

Ранее мы писали, что кузбасский врач рассказал, какие болезни может спровоцировать стресс, а также в ГУФСИН опровергли слухи о смерти обвиняемого в убийстве школьницы в Кемерове.