Кузбасс готовится к сбору урожая: в поля выйдут более 1 200 комбайнов

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк принял участие в онлайн-совещании под руководством зампреда правительства РФ Дмитрия Патрушева, где обсуждались результаты посевной и подготовка к предстоящей уборочной кампании.

Несмотря на непростые погодные условия, кузбасские аграрии не только выполнили план, но и увеличили посевные площади. Теперь главная цель - провести уборку без потерь.

По данным губернатора, основной сбор урожая в регионе начнется во второй половине августа, а на полях будет работать более 1 200 зерноуборочных комбайнов.

Особое внимание власти уделяют топливной безопасности: для нужд агропредприятий уже зарезервировано свыше восьми тысяч тонн дизеля, а в федеральный центр направлена заявка на дополнительные 26 тысяч тонн. Ситуацию с ГСМ оперативный штаб отслеживает в ежедневном режиме.

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