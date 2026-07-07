Нападение беспризорной собаки на школьника в Кузбассе обернулось уголовным делом

Фото: архив "КП". Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Белове следователи возбудили уголовное дело по факту нападения бездомной собаки на несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщили в следственном комитете и прокуратуре Кузбасса.

Информация о происшествии возле городского парка «Молодежный» была обнаружена в ходе мониторинга региональных социальных сетей. По факту травмирования ребенка заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Одновременно с этим свою проверку организовала прокуратура Кузбасса. Представители надзорного ведомства намерены выяснить все обстоятельства инцидента и дать правовую оценку тому, как ответственные службы исполняют законы об ответственном обращении с животными. Ход расследования уголовного дела находится на строгом контроле руководства областного следственного управления и прокуратуры.

Ранее мы писали, что жителям Кузбасса рассказали, как вести себя в случае беспилотной атаки, а еще рассказали о ситуации с бензином в Кузбассе на 7 июля 2026 года.