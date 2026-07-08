В Кемерове открылось кафе-мороженое внутри легендарного самолета АН-12

В Кемерове открылось уникальное кафе внутри легендарного самолета АН-12.

Сегодня в городском парке «Антошка» в Кемерове состоялось открытие кафе-мороженого на борту самолета АН-12. Идея вернуть легендарный самолет в парк исходила от горожан и была поддержана губернатором Кузбасса Ильей Середюком.

Глава региона отметил, что по решению жителей Кемерова в ближайшее время парк будет благоустроен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Кемеровчане проголосовали за обновление этого знакового места. Возвращение исторического самолета также было реализовано по просьбам горожан.

Самолет появился в парке в июле 2024 года. Фюзеляж доставили в город по частям в ночное время. Для проезда трала ремонтные бригады вручную поднимали троллейбусные провода.

Ранее мы писали, что власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА, а также в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС.