В кемеровском филиале РГИСИ откроют первую в России кинолабораторию для подростков

Кемеровских подростков научат снимать кино.

В новом учебном году в Школе креативных индустрий филиала РГИСИ в Кемерове появится новая специализированная студия - «Кинолаборатория». Работа будет вестись по двум основным направлениям: «Основы сценарного мастерства» и «Введение в кинорежиссуру». Проект станет первым подобным направлением среди всех школ креативных индустрий страны и позволит подросткам познакомиться с кинопроизводством на профессиональном уровне.

Новая образовательная программа рассчитана на школьников в возрасте от 12 до 17 лет. За время обучения участники пройдут весь путь создания фильма - от разработки идеи и написания сценария до монтажа и публичной защиты собственного короткометражного проекта.

Куратором и педагогом нового направления станет сценарист, режиссер и продюсер Кристина Романовская - ученица народной артистки России Аллы Суриковой и выпускница школы кино и телевидения «Индустрия». Она является лауреатом и победителем международных и всероссийских кинофестивалей, а также сотрудничает с московскими продакшн-компаниями и кинопроектами.

По словам директора филиала РГИСИ Марины Межовой, главная задача нового проекта - дать подросткам возможность не только изучать теорию, но и попробовать себя в реальной профессии.

«Кино - это искусство, которому нужно учиться с юного возраста. Наша задача - не просто дать теорию, а создать среду, где подросток сможет попробовать себя в реальной роли: режиссера, сценариста, оператора. Кинолаборатория станет мостом между детским творчеством и профессиональным образованием», - отметила она.

После окончания обучения выпускники смогут продолжить образование уже в самом филиале РГИСИ по направлениям «Режиссура кино», «Драматургия», «Кинооператорство» и «Звукорежиссура».

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