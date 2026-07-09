Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+18°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июля 2026 4:08

В Кемерове откроют Малый театр Кузбасса для молодых артистов и режиссеров

Новая площадка для театральных экспериментов появится в Кемерове
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На базе филиала РГИСИ в Кемерове в ближайшее время начнет работу новая творческая площадка - Малый театр Кузбасса. Об этом стало известно во время церемонии вручения дипломов первому выпуску филиала института.

Новый театр станет пространством для профессионального роста молодых специалистов, которые только начинают свой путь в сфере культуры и искусства. В первую очередь речь идет о выпускниках РГИСИ - артистах, режиссерах, художниках и продюсерах.

По задумке организаторов, Малый театр Кузбасса будет работать не только как сценическая площадка, но и как многофункциональная творческая лаборатория. Здесь молодые деятели искусства смогут реализовывать собственные проекты, искать новые формы взаимодействия со зрителем и экспериментировать с современными театральными языками.

При этом основой работы останутся традиции академической театральной школы, которые выпускники получили во время обучения в РГИСИ.

Создание новой площадки позволит молодым специалистам сделать первые самостоятельные шаги в профессии и получить возможность реализовывать собственные идеи в Кузбассе, не уезжая в другие регионы страны.

Ожидается, что Малый театр станет еще одним важным элементом культурно-образовательного кластера в Кемерове и поможет раскрыть потенциал молодых талантов, которые сегодня начинают профессиональную карьеру в театральной сфере.

Ранее мы писали, что в кемеровском филиале РГИСИ откроют первую в России кинолабораторию для подростков, а еще в Кемерове открылось кафе-мороженое внутри легендарного самолета АН-12.