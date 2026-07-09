Две пары из Кузбасса зарегистрировали брак на свадебном фестивале в Москве.

В Национальном центре «Россия» проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Мероприятие организовано в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. Главная тема фестиваля - «Едины в любви: единство сердец, культуры, традиций и ценностей». Глава государства направил обращение к молодым семьям.

Центральным событием первого дня стала единовременная регистрация брака для более чем 100 пар. Среди них - две пары из Кузбасса. Губернатор Илья Середюк поздравил их и дал напутствие.

Глава региона отметил, что их бракосочетание состоялась в День семьи, любви и верности. Он подчеркнул, что крепкая семья остается надежной опорой государства и важным фундаментом духовности и нравственности. Губернатор выразил важность создания условий для кузбассовцев, чтобы они могли создавать семьи, рожать и воспитывать детей. Он заверил, что власти продолжат работать над улучшением этих условий.

На фестивале одна кузбасская пара - кемеровчане Даниил Левин и Валерия Правоторова. Другая пара - Никита Кривошеев и Мария Евдокимова из Новокузнецка.

Ранее мы писали, что власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА, а также в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС.