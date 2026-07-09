В Новокузнецке мужчина оставил ребенка без телефона

Фото: архив КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке задержали 59-летнего мужчину, который присвоил себе мобильный телефон, забытый ребенком. Об инциденте рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Инцидент произошел в парке на улице Тореза. Мальчик во время прогулки оставил телефон на скамейке, а, когда вернулся за ним, его там уже не было. Мать ребенка обратилась за помощью к правоохранителям.

Прибывшие росгвардейцы обнаружили на скамейке пьяного мужчину. Оказалось, что именно он нашел оставленный телефон и сдал его в ломбард.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил создать убежища в школах, а также в Кемерове капитально отремонтируют мемориал у Вечного огня.