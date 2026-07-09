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НовостиОбщество9 июля 2026 18:00

Погода в Кузбассе 10 июля 2026 года: перепады температур от +4 до +26 градусов

Ночью 10 июля в Кузбассе похолодает до +4 градусов
Анастасия СЕРГЕЕВА
10 июля в Кузбассе ожидаются перепады температур от +4 до +26 градусов.

10 июля в Кузбассе ожидаются перепады температур от +4 до +26 градусов.

Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на пятницу, 10 июля, в Кузбассе сильно похолодает, но днем ожидается комфортная летняя погода. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентре.

Так, температура воздуха ночью составит +4... +9 градусов, местами до + 14 градусов. Днем ожидается +21... +26 градусов. Ветер будет северный 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по югу возможны кратковременные дожди. Также обещают туманы.

Погода в Кемерове 10 июля 2026 года

Ночью 10 июля 2026 года температура воздуха в Кемерове составит +7…+9 градусов, днем +24…+26 градуса. Ветер северный 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Дождей не предвидится.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил создать убежища в школах, а также в Кемерове капитально отремонтируют мемориал у Вечного огня.