В Кузбассе за неделю резко подорожал картофель и подешевели огурцы

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В Кузбассе зафиксировано резкое изменение цен на сезонные овощи. Об этом сообщили в Кемеровостате.

За минувшую неделю в регионе сильнее всего подорожал картофель - его цена подскочила сразу на 10,9%, из-за чего килограмм теперь обходится в среднем в 65,2 рубля. Также заметно выросли в цене белокочанная капуста (на 4%) и репчатый лук (на 3,8%). Среди прочих продуктов подорожание коснулось печенья, вермишели, говядины и сахара.

В то же время в Кузбассе зафиксировано резкое падение цен на огурцы - они подешевели сразу на 16,3%, опустившись до 124,8 рубля за килограмм. Снизилась стоимость бананов (на 3,1%, до 138,42 рубля) и куриных яиц (на 2,8%, до 77,01 рубля за десяток). Также немного дешевле стали морковь, помидоры, кефир и гречневая крупа.

Ранее мы писали, первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы, а еще власти Кузбасса сообщили о снижении ажиотажного спроса на бензин.