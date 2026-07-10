В День семьи, любви и верности в Кузбассе сыграли 164 свадьбы

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, привел к настоящему свадебному буму в Кузбассе. Об этом рассказали в региональном Управлении ЗАГС.

В этот праздничный день в Кузбассе родилось сразу 164 новые семьи.

По словам специалистов, кузбассовцы часто осознанно выбирают эту красивую и символическую дату, чтобы начать свою семейную историю под знаком традиционных ценностей.

Новобрачных тепло поздравили с этим важным шагом, пожелав их домам душевного тепла, согласия и крепкой взаимной любви на долгие годы.

Ранее мы писали, первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы, а еще власти Кузбасса сообщили о снижении ажиотажного спроса на бензин.