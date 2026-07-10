В Кузбассе снизилась заболеваемость ОРВИ

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В Кузбассе наметился спад заболеваемости простудными инфекциями. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За неделю с 29 июня по 5 июля в регионе зарегистрировали около 3,6 тысячи случаев ОРВИ. Это на 4,1% меньше показателей предыдущей семидневки.

Чтобы выяснить структуру заболеваемости, специалисты исследовали анализы 204 заболевших кузбассовцев с признаками простуды. Возбудитель инфекции был обнаружен в 16 случаях, причем все они оказались вирусами негриппозной природы.

Ранее мы писали, первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы, а еще власти Кузбасса сообщили о снижении ажиотажного спроса на бензин.