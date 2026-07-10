В Кемерове поймали 14 мотоциклистов-нарушителей и двоих подростков на питбайках

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

Кемеровские автоинспекторы провели масштабный рейд, направленный на предупреждение аварий с участием мототехники. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

В ходе проверок к ответственности привлекли 14 водителей за такие нарушения, как езда без прав, отсутствие номеров и управление в нетрезвом виде. Кроме того, полицейские пресекли две поездки на питбайках, за рулем которых находились несовершеннолетние.

Так как этот вид техники является спортинвентарем и выезжать на нем на дороги общего пользования строго запрещено, питбайки отправили на штрафстоянку. Дела юных гонщиков передали в комиссию по делам несовершеннолетних, а на их родителей составили протоколы за ненадлежащее воспитание детей и передачу руля бесправным.

Ранее мы писали, первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы, а еще власти Кузбасса сообщили о снижении ажиотажного спроса на бензин.