На оживленном перекрестке в Кемерове временно погас светофор

Фото: администрация Кемерова.

Сегодня в Кемерове временно отключили светофор на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Тухачевского. Об этом сообщили в администрации города.

Регулировщик не будет работать с 09.00 до 15.00. Это связано с плановыми ремонтными работами.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными при проезде этого участка и руководствоваться правилами движения по нерегулируемым перекресткам.

Ранее мы писали, первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы, а еще власти Кузбасса сообщили о снижении ажиотажного спроса на бензин.