В Кемерове на выходных закроют сквозной проезд по улице Каменской

Фото: пресс-служба СГК Кузбасса.

В Кемерове на грядущих выходных частично ограничат движение транспорта в микрорайоне ФПК. Об этом предупредили в пресс-службе СГК.

Сквозной проезд закроют по улице Каменской на участке между улицами Заузелкова и Свободы. Ограничения будут действовать с 08.00 субботы, 11 июля, до 06.00 понедельника, 13 июля.

Обнаружить критический дефект на трубопроводе прямо под проезжей частью специалистам помог мобильный робот-диагност. Поскольку эта тепломагистраль снабжает теплом и горячей водой большую часть жилых домов и соцобъектов микрорайона, энергетики приняли решение заменить аварийный участок прямо сейчас, не дожидаясь зимних холодов.

Ранее мы писали, первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы, а еще власти Кузбасса сообщили о снижении ажиотажного спроса на бензин.