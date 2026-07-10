Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+20°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит10 июля 2026 4:11

Шашлык со шрамами: житель Новокузнецка попал в больницу с тяжелейшими ожогами

Новокузнецкие врачи две недели спасали мужчину, пострадавшего из-за шашлыков
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: минздрав Кузбасса.

Фото: минздрав Кузбасса.

В Новокузнецке неосторожное приготовление шашлыков закончилось госпитализацией местного жителя с ожогами 18% тела. Об этом сообщили в минздраве Кузбасса.

Мужчина полил жидкостью подготовленные угли и поджег их, в результате чего вспыхнувшее средство мгновенно попало на его одежду и кожу. Пациент провел две недели в реанимации и ожоговом отделении с глубокими ожогами конечностей и туловища второй и третьей степени.

Заведующий ожоговым отделением клиники Алексей Тузовский подчеркнул, что подобные травмы от открытого пламени всегда крайне тяжелые, а ожоги третьей степени оставляют рубцы на всю жизнь и нередко требуют пересадки кожи. Врач призвал кузбассовцев строго соблюдать технику безопасности при обращении с горючими смесями.

Ранее мы писали, первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы, а еще Илья Середюк лично проверил работу постов досмотра транзитных фур в Кемерове.