Шашлык со шрамами: житель Новокузнецка попал в больницу с тяжелейшими ожогами

Фото: минздрав Кузбасса.

В Новокузнецке неосторожное приготовление шашлыков закончилось госпитализацией местного жителя с ожогами 18% тела. Об этом сообщили в минздраве Кузбасса.

Мужчина полил жидкостью подготовленные угли и поджег их, в результате чего вспыхнувшее средство мгновенно попало на его одежду и кожу. Пациент провел две недели в реанимации и ожоговом отделении с глубокими ожогами конечностей и туловища второй и третьей степени.

Заведующий ожоговым отделением клиники Алексей Тузовский подчеркнул, что подобные травмы от открытого пламени всегда крайне тяжелые, а ожоги третьей степени оставляют рубцы на всю жизнь и нередко требуют пересадки кожи. Врач призвал кузбассовцев строго соблюдать технику безопасности при обращении с горючими смесями.

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