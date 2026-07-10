Илья Середюк обсудил проблему нехватки топлива с фермерами

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в ходе рабочей поездки в Мариинский округ посетил фермерское хозяйство Ирины Хализовой, специализирующееся на выращивании пшеницы, и обсудил с аграриями острую проблему нехватки горючего.

Как сообщил глава региона в своих соцсетях, для полноценной работы техники в полях ежедневно требуется от 300 до 500 литров топлива, однако на автозаправках сейчас действуют строгие лимиты - отпускают всего от 80 до 200 литров. Ситуацию осложняет то, что тракторам приходится тратить и без того дефицитную солярку на саму дорогу до заправки и обратно.

Илья Середюк пообещал детально рассмотреть эту проблему на ближайшем заседании профильного штаба по топливному рынку.

Ранее мы писали, первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы, а еще Илья Середюк лично проверил работу постов досмотра транзитных фур в Кемерове.