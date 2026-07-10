Губернатор Кузбасса проверил работу отделения скорой помощи в Мариинском округе

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в ходе рабочей поездки встретился с коллективом отделения скорой помощи в Мариинске и обсудил с ними условия работы. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Местная служба практически полностью укомплектована кадрами: сейчас здесь трудятся 35 медицинских специалистов и 18 водителей. Нагрузка на них ложится серьезная - ежедневно бригады совершают до 40 выездов, преодолевая десятки километров по непростым сельским дорогам округа.

Илья Середюк отдельно затронул актуальный вопрос снабжения горючим, подчеркнув, что для скорой помощи обеспечены стабильные поставки топлива: контракт заключен до конца сентября, поэтому дефицит машинам экстренной службы не грозит.

Ранее мы писали, первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы, а еще Илья Середюк лично проверил работу постов досмотра транзитных фур в Кемерове.