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НовостиЧто происходит10 июля 2026 5:05

В июне в Кузбассе пропали почти 150 детей

Более 290 человек нашли живыми волонтеры «ЛизаАлерт» в Кузбассе за месяц
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Кузбасс.

Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Кузбасс.

За первый летний месяц в Кузбассе пропали сотни людей, среди которых оказалось очень много детей и пожилых граждан. Об этом сообщили в ПСО «ЛизаАлерт» Кузбасс.

В июне 2026 года к ним поступило 359 заявок на проведение поисков. Все операции волонтеры проводили в постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции. В итоге живыми удалось найти 296 человек, погибшими были обнаружены 10 кузбассовцев, а судьба еще семерых до сих пор остается неизвестной.

Примечательно, что почти половина от общего числа заявок - 148 обращений - касалась пропажи несовершеннолетних до 17 лет, еще 67 поисков велись в отношении пенсионеров старше 60 лет.

Волонтеры продолжают обзванивать больницы, распространять ориентировки и проверять любые свидетельства, чтобы найти тех, кто до сих пор не вернулся домой.

Ранее мы писали, первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломы, а еще Илья Середюк лично проверил работу постов досмотра транзитных фур в Кемерове.